Salihlili karateciler 13 madalya kazandı

Salihlili minik karateciler, Denizli'de düzenlenen iller arası Murat Eşsiz Karate Liginde 13 madalya kazandı.

Denizli'de düzenlenen ve 4 etaptan oluşan İller Arası Murat Eşsiz Karate Ligi bin 614 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Salihli Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımı, iller arası Murat Eşsiz Karate Ligi Finalinde kazandığı 13 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Salihli Belediyespor Antrenörü Çilem Gençtürk yönetiminde 13 sporcu ile final etabında mücadele eden Minik Yıldız Karate Takımından Ezelnaz Üzmez, Şeymatuğ Otlu, İrem Çelik, İrem Yılmaz, Esin Yılmaz, Döne Yılmaz ve Dinem Akar 2'ncilik madalyası, Kağan Bekir Öz, Şadi Yavuz, Sudenaz Durgun, Başak Tepe ve Sinem Akar 3'üncülük madalyası, Firdevs Naz Ülken de 4'üncülük madalyasının sahibi oldu.

Belediyespor Antrenörü Gençtürk, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.