Salihlili karateciler Manisa şampiyonu oldu

Manisa’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi İl Birinciliği turnuvasına katılan Salihli Belediyespor Yıldız Bayanlar Karate Takımı, Manisa şampiyonu oldu.

Salihli Belediyespor Yıldız Bayanlar Karate Takımında Kata Kategorisinde mücadele eden, Elçin Arıcan il birincisi, Öznur Coşkun il ikincisi, Fatma Nisa Karakaya ve Rabia Nuran Kılıç il üçüncüsü olurken, Kumite Kategorisinde mücadele eden Özur Coşkun, Elçin Arıcan ve Nisa Karakaya il birinciliğini, Rabia Nuran Kılıç il ikinciliğini, Hatice Filik ise il üçüncülüğünü kazandı.

Manisa’da düzenlenen turnuvada birinci olan sporcular, İzmir’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecekler. Başarılarından dolayı Salihli Belediyespor Karate Takımı ile Antrenör Çilem Gençtürk’ ü tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, İzmir’de yapılacak olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diledi.