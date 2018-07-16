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16 Temmuz 2018 17:37

Salihlili Kerimenur İşbecer Türkiye şampiyonu

İzmir’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kerimenur İşbecer 52 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Salihlili Kerimenur İşbecer Türkiye şampiyonu

16 Temmuz 2018 17:37


Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 63 ilden 215 kulüp ve bin 47 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda 10 kategoride yapılan müsabakalar kıran kırana geçerken, Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kerimenur İşbecer ise 52 kilogramda Türkiye şampiyonluğu ipini göğüsledi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda ayrıca Salihli Belediyespor Judo Takımı’ndan 32 kilogramda Bengü Yılmaz Türkiye 3’üncüsü, 26 kilogramda Hasan Dibek 5’inci ve 30 kilogramda Mehmetcan Özgan 7’nci oldu.


Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, başta Türkiye şampiyonu olan Kerimenur İşbecer olmak üzere şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.




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