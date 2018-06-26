Salihlili milli judocu da hedef altın madalya

Haziran ayında Bosna Hersek’in Bihaç kentinde yapılan Ümitler Balkan Şampiyonası’nda +70 kilogramda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından Hilal Öztürk, şimdi de Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde 28 Haziran 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası’ndan Türkiye’ye alın madalya kazandırmak istiyor.

Türkiye’yi ay-yıldızlı forma ile Balkan Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandırdığını ifade eden Salihlili milli judocu Hilal Öztürk, bu kez altın madalya kazandırmak istediğini söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’da milli judocu Hilal Öztürk, Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.

Öte yandan Avrupa Şampiyonası’nda, 42 ülkeden 203’ü kadın olmak üzere toplam 256 judocunun madalya mücadelesi vereceği öğrenildi.