Salihlili oda temsilcileri, Kaymakam Kılıç'a ilçenin sorunlarını toptan anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren 17 oda ve 5 temsilciliğin ortak istişare toplantısına katılan ilçe Kaymakamı Levent Kılıç, farklı sektörlerdeki sorunlar ve beklentiler hakkında toplu olarak bilgilendirildi.

Salihli'de faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcilerinin belli periyotlarda yaptıkları istişare toplantılarından biri daha Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Lidya Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Ekim ayı başında göreve başlayan yeni Kaymakam Levent Kılıç da katıldı. Kaymakam Kılıç'a, ilçenin sorunları ve beklentiler toplu olarak sunuldu. 2015 yılında yapılan ortak istişare toplantısında tespit edilmiş sorunlardan oluşan bir dosya Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel tarafından Kaymakam Levent Kılıç'a teslim edildi.

Toplantının içeriği hakkında bilgi veren İbrahim Yüksel, beş yıldır ortak istişare toplantılarının devam ettiğini, bugüne kadar pek çok sorunu bu şekilde çözüme kavuşturduklarını anlattı. Odaların bu yıl yeni seçimlerini tamamladığını ve seçim sonrası ilk toplantıda buluştuklarını ifade eden Yüksel, “Bugüne kadar ortak akılla pek çok sorunumuzu çözdük. Bundan sonra da sizin de yardımlarınızla ilçemize yeni katkılar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Salihli TSO Başkanı Yüksel, tanıtım konusunda Oda olarak, “Görülmeye Değer Kent” projesi ile İzmir'den Salihli'ye gruplar getirerek, tarihi ve kültürel değerleri tanıttıklarını, bu tür tanıtımın diğer kurumlar tarafından da yapılabileceğini kaydetti. Yüksel, 3 yıldır düzenlenen Motosiklet Festivali'nin de tanıtıma büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

"Birliktelik takdire değer"

Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, bugüne kadar görev yaptığı kentlerde böyle bir uygulamaya şahit olmadığını, Salihli'deki bu birlikteliği takdir ettiğini ifade etti. Sorunların bu şekilde daha hızlı çözüme ulaşmasının doğal olduğunu, bu yolda kendisine düşen yardımları ve katkıları yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Kaymakam Kılıç, “Salihli'nin bu birliktelik kültürü beni çok etkiledi. Salihli'ye gelmekle ne kadar şanslı olduğumu görüyorum. İlçede ilk izlenimlerimden biri tanıtımın yetersiz olmasıdır. Bu konuda birlikte çalışma yapabiliriz” dedi.

Toplantıda, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü okul kantin kiralarının yüksekliğinden dert yandı. Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, eğitim sistemindeki değişiklikten sonra çırak bulmakta zorlandıklarını ve bunun giderek daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade etti. Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Salihli'nin tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu, küçük arazi sahiplerinin işçi taşımasında kullanılmak üzere J plakalı araç zorunluluğunun büyük sorun oluşturduğunu anlattı. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, nakliyeciler garajı ve yolcu taşımacılığı konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Marangozlar Odası Başkanı M. Kemal Alacalı, şehir içinde trafik ışıklarının çalışmadığını, çevre temizliğinin yetersiz olduğunu söyledi.

Toplantıya katılanlardan Mimarlar Odası temsilcisi Günseli Özkoyuncu Salihli'nin ve Sart'ın tanıtımı için müze yapılmasının şart olduğunu belirtti. Elektrik Mühendisleri Odası temsilcisi Azim Şahin, ilçede enerji kooperatifi kurulması gerektiğini ifade etti. Makine Mühendisleri Odası temsilcisi Akın Öztürk ise doğalgazın ilçeye ne zaman geleceği konusunda kesin bilgi olmadığını, bu konuda resmi bir açıklama beklediklerini belirtti.