Salihlili şoförlerden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şoförler Ve Otomobilciler Odası yönetimi, AK Parti ve MHP Salihli İlçe Teşkilatına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Murat Dağıstanlı başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, göreve yeni başlayan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Şoförler Odası Başkanı Dağıstanlı, Dinç ve Akın’a şoför esnafının yaşadığı sıkıntıları iletirken, kentin menfaatleri doğrultusunda her zaman elini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Dinç ve MHP Salihli İlçe Başkanı Akın, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Salihli Şoförler odası Başkanı Murat Dağıstanlı ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca S.S 24 No’lu Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal ve yönetimi de AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.