Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 15:28

Salihlili şoförlerden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

Salihlili şoförlerden AK Parti ve MHP’ye ziyaret

11 Ocak 2017 15:28

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şoförler Ve Otomobilciler Odası yönetimi, AK Parti ve MHP Salihli İlçe Teşkilatına "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Murat Dağıstanlı başkanlığındaki Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi, göreve yeni başlayan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Şoförler Odası Başkanı Dağıstanlı, Dinç ve Akın’a şoför esnafının yaşadığı sıkıntıları iletirken, kentin menfaatleri doğrultusunda her zaman elini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.
AK Parti Salihli İlçe Başkanı Dinç ve MHP Salihli İlçe Başkanı Akın, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Salihli Şoförler odası Başkanı Murat Dağıstanlı ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca S.S 24 No’lu Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal ve yönetimi de AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç