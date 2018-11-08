Salihlili yüzücüler madalyaları topladı

Uşak'ta yapılan Uşak Yüzme Teşvik Turnuvasına katılan Salihli Belediyesporlu yüzücüler elde ettikleri 30 madalya ile turnuvaya damga vurdu.

Müsabakaya katılan sporcular arasında mücadele eden Salihli Belediyespor Yüzme Takımı, çeşitli branşlarda elde ettiği derecelerle turnuvada göz doldurdu.

Salihli Belediyespor Yüzme Takımından 37 sporcu Kurbağa, Kelebek, Serbest ve Sırt Branşlarında 6 adet altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenörler Cengizhan Sezen ve Nur Aydın'ı tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm sporculara spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda nice yüzücülerin yetişeceğini vurgu yaptı.