Salihli'nin bütçesi 116 milyon lira

Salihli Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 116 milyon lira olarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında toplanan Salihli Belediye Meclisi, 2019 yılı gelir-gider bütçesini görüştü. Salihli Belediyesi'nin 116 milyon lira olarak belirlenen 2019 yılı bütçesi, meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Salihli Belediyesi'nin 2019 yılı bütçe görüşmesinde grup sözcüleri tek tek söz alarak görüşlerini bildirdi. AK Parti Grup Sözcüsü Mevli Pehlivan, CHP Grup Sözcüsü Mesut Ceylan, MHP Sözcüsü Nuri Kaya ve Bağımsız meclis üyesi Cihan Sarı, bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salihli Belediyesi'nin 116 milyon lira olarak kabul edilen 2019 yılı bütçesinin Salihli'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Zeki Kayda, “Göreve geldiğimiz 4,5 yıllık bir süredir birçok önemli projeyi hayata geçirdik, bir kısmı da hayata geçmeye devam ediyor. Hizmet yağmuru, 2019 yılında da sürecek. Kurtuluş Mahallemize üretici pazaryeri yapacağız. E96 karayolu üzerine köprülü kavşağın bağlantısı olarak Kırveli - Avar alt geçit projemiz hazır. Kırveli kavşağına yapılacak alt geçitle birlikte hem ölümlü kazalar son bulacak hem de ulaşım daha rahat sağlanacak. Gençlik Merkezi 2 katlı inşa edilecek. Merkezde, spor, sosyal ve sanat etkinlikleri ile çocuk oyun alanları yer alacak. Kent Meydanı, Çarşamba Pazarı ve garajın bulunduğu alana devasa bir Kültür Merkezi yapacağız. İçinde konferans, seminer, eğitim, sinema, düğün ve nikah salonları bulunacak. Merkezin altına ise yer altı otoparkı yapılacak. Türk Dünyası Parkı projemiz ile ilçemize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Gökçepınar Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesini birleştirecek olan Gümüşçayı Köprü projemiz ulaşıma alternatif bir çözüm getirerek bu bölgedeki trafiği rahatlatacaktır” dedi.