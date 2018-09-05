Salihli’nin doğalgaz hayali gerçek oluyor

Günde 800 metrelik ana boru hattı döşendiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, doğalgaz hattının 10-15 gün sonra Salihli ilçe girişine geleceğini belirtti. Salihli Belediyesi’ne bağlı hayvan pazarının bulunduğu bölgede ana dağıtım regülatörü kurulacağını açıklayan Başkan Kayda, “Salihli’yi doğalgaza kavuşturduk. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

Salihli ilçe merkezi ile Salihli OSB’nin 2019 yılında doğalgazı kullanmaya başlayacağını açıklayan Başkan Kayda, “2018 yılı için 10-15 bin aboneyi hedeflemiştik. Müteşebbis Heyet Toplantısında AKSA Doğalgaz tarafından Salihli OSB’ye de doğalgaz verilmesi için yetki isteyeceğiz. OSB 2.etapta alt yapı çalışmaları devam ediyor. Yeni fabrikalar temelini attı, binalarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 23. firmaya yer teslimi yaptık. Yaklaşık 3 bin kişiye daha iş imkanı veriyoruz. Sonuç olarak 10 gün sonra ana hat Salihli’ye gelecek. Bu çok büyük bir başarı. Bir işi takip etmek işte bu şekilde sonuçlanıyor. 21 Kasım’da doğalgaz dosyasını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye kendim teslim etmiştim, 28 gün sonra Bakanlar Kurulu onayladı. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum, hep birlikte bu işin de üstesinden geldik. Salihli’mize hayırlı olsun” diye konuştu.