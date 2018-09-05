Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın anıta çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gediz Ovası’nın bereketli toprakları üzerinde kurulu olan Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yılını kutladı.

“Hedefimiz lider ilçe Salihli, lider ülke Türkiye’dir”

Başkan Kayda, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Aradan geçen 96 yılda Salihli kabuğunu kırmış, tarihi değerleri, doğal güzellikleriyle, Organize Sanayi Bölgesiyle, Doğalgazıyla, fakültesiyle, yenilenen cadde ve sokaklarıyla 21.yüzyıl şehri olmaya yüz çevirmiştir. Kurtuluşundan bu güne yaralarını sararak, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma adına, Salihli’mize değer katan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim. Salihlimiz her alanda her şeyin en iyisini, en güzelini hak etmektedir. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, Salihli gelişimi ve değişimi sürecektir. Atatürk’ün Salihli’de sözünü ettiği ilim irfan mücadelesi, yükselme mücadelesi devam edecektir. Hedefimiz lider ilçe Salihli, lider ülke Türkiye’dir. Bu kutlu yolda bize ışık olan şanlı ecdadımızı, 96 yıl önce düşmanı bu topraklardan kovarak, yeni Türkiye Cumhuriyetini bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum”

Törende Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi öğrencilerinden Süleyman Kocatürk, “Bu Vatan Kimin” şiirini okurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter Takımı konser verdi. 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Büyük Taarruz Atlı Birliğini canlandıran ekip Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya Türk Bayrağı teslim etti. Atlı Birlilkler mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirirken, Salihli Esnaf Odaları temsilcileri ve motorlu ekipler şehir turu attı.

Şehitlik önündeki törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.