Salihli’nin hayal projesi açılışa hazırlanıyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Eray Özkan, şantiye şefi Mesut Gökalp ve saha formeni Hüsamettin Coşkun Öztürk ile birlikte inşaat alanını gezdi. Başkan Kayda, Ankara istikametinde bulunan iniş rampasının toprak dolgusunun tamamlandığını, Manisa-İzmir istikametindeki iniş rampası için zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Köprülü kavşak sayesinde ölümlü kazaların son bulacağını dile getiren Başkan Kayda, "Yıllardan beri Salihli’de dört yol kavşağında ölümlü kazaların olduğunu biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız Cengiz Ergün ile bu konuyu masaya yatırdığımızda insan hayatının her şeyden önemli olduğunu ortaya koyduk ve çok ciddi bir yatırıma kalkıştık. Göreve geldiğimiz günden beri Salihli’mizin değişimi ve gelişimi için gece gündüz çalışıyoruz. Dört yol kavşağı ve garaj önünde üst geçidimiz hızla yükseliyor. Öyle zannediyorum ki, bayram sonrasında bitme noktasına gelecek. Salihli’mize hayırlı olsun. Yapılamaz, bitmeyecek denilen projeleri hayata geçirdik. Pazaryeri, Masal Ormanı Parkını bitirdik, yağmur suyu bitme noktasına geldi. Prestij Caddelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Bu yapılan üst geçit Salihli’nin vizyonunu değiştirdi. Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyor, köprülü kavşağımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kavşak çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendisi Eray Özkan da, "Prefabrik kirişlerin montajı bitti. Kirişler arasına, kaldırım ve orta refüjlere beton dökülüyor. Oto ve kaldırım korkuluk montajından sonra kavşağa asfalt atılacak. İlk etapta üst geçit ulaşıma açılacak daha sonra yan yollar hizmete girecek" şeklinde konuştu.