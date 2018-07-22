Salihli’nin köprülü kavşağı yükseliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde başlatılan köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ile birlikte çalışmaları hızlı bir şekilde ilerleyen Salihli Köprülü Kavşak Projesini inceledi ve yüklenici firma yetkililerinden de bilgiler aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Salihli Köprülü Kavşağı’ndaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Gençoğlu, “İzmir-Ankara karayolu üzerinde Turgutlu, Salihli ve Alaşehir’de ölüm kavşakları dediğimiz yerler artık tarih oluyor. Bu noktada incelemelerde bulunduğumuz Salihli Köprülü Kavşağı etabı da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Proje, bitme noktasına yaklaştıkça Salihli halkının heyecanı da, bizim heyecanımız da artıyor. Çünkü buradaki proje ile hem trafik rahatlayacak, ulaşım daha güvenlik olacak, insanlarımız daha sağlıklı bir yaşam sürmüş olacaklar. Tüm Salihli ve Türkiye adına bu projeyi hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. Bu bölgeden geçenler projenin görselini hissettiğinde o heyecanı duyuyorlar. Başkanımız Cengiz Ergün’ün 2014 yerel seçimleri öncesi vaatlerinden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Projenin üst kısmının 29 Ekim’de açılması planlanıyor

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daire Başkanı Fevzi Demir, “Projede çalışmalarımız, iş programının bir adım önünde devam ediyor. Köprünün ayaklarına denk gelen noktalarda, deplase sıkıntılarımız var. Onları aştık. Son 6 ayak kaldı. Köprünün genel görüntüsü ortaya çıkmaya başladı. Toprakarme çalışmalarımız devam ediyor. Günde 30 bin aracın geçtiği yoğun bir yol. Salihli ilçemiz için de sıkıntı olan bir noktaydı burası. 29 Ekim tarihine kadar kavşağın üst kısmını açarak vatandaşlarımızı rahatlatmayı amaçlıyoruz. Proje tamamlandığında yalnızca Salihli değil, Türkiye’nin de hizmetine açmış olacağız. Kazasız belasız bu çalışmaları tamamlamayı ve halkımıza sunmayı istiyoruz” diye konuştu.