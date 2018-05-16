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16 Mayıs 2018 18:28

Salihli’nin modern pazar yeri projesi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde Eski Kamyon Garajı üzerinde başlatılan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinde geri sayım başladı.

Salihli’nin modern pazar yeri projesi başladı

16 Mayıs 2018 18:28


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli halkının yıllardır hayalini kurduğu 3 önemli projede sona yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Salihli ilçesinde Eski Kamyon Garajı üzerinde 19 bin metrekarelik alanda pazaryeri, otopark ve bedesten çarşısı can buluyor. Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı projesinin entegrasyonu ile vatandaşların aynı alan üzerinde birden çok işini görebileceği, pazarcıların modern tezgahları ile halka ürünlerini sunabileceği, araç park yeri sorununun kalmayacağı, dükkanları ile yaşayan bir mekan daha Salihli ile buluşmaya gün sayıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’de Köprülü Kavşak Projesi, Prestij Caddeleri, MABEM ve Koordinasyon Binası, Masal Ormanı Parkı, yağmur suyu hattı gibi önemli projeleri yürüttüğünü belirten Başkan Cengiz Ergün, “Devam eden projelerimizde artık bir bir sona yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salihli Modern Pazaryeri, Kapalı Otopark ve Bedesten Çarşısı projesi de bu projelerden biri. İnşallah, tamamlanıp hizmete açıldığında, ne kadar faydalı bir eser olduğunu bir kez daha göreceğiz. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.




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