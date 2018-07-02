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02 Temmuz 2018 15:52

Salihli’nin prestij caddesi hızla ilerliyor

Salihli Belediyesi tarafından başlatılan ve şehrin işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi’nde prestij caddesi dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Salihli’nin prestij caddesi hızla ilerliyor

02 Temmuz 2018 15:52


Atatürk Caddesi’ndeki prestij çalışmaları kapsamında Menderes Caddesi’ne kadar olan 1.2’lik kilometrelik kısımda yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca vatandaşların kullanımına açık olan kısımlarda peyzaj ve aydınlatma çalışmaları da devam ediyor.


Projenin tamamlanmasıyla Atatürk Caddesi’nin modern bir görünüm kazanacağını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Prestij cadde projesi kapsamında, ilk olarak yağmursuyu ve doğalgaz alt çalışmalarını tamamladık. Buna bağlı olarak üst yapı çalışmalarını da ekiplerimiz hız kesmeden sürdürüyor. Projemizin tamamlanması ile Salihli’miz hak ettiği modern, park sorunu olmayan, geniş kaldırımı ve aydınlatması ile ferah bir caddeye kavuşacak” şeklinde konuştu.




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