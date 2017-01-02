Salihli’nin sultanları 2’nci yarıdan umutlu

Türkiye Voleybol Bayanlar 1.Ligi A Grubu’nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ilk yarıda yaşadığı şanssızlıkları unutarak ikinci yarıya umutlu hazırlanıyor.

İlk yarıyı İstanbul’da aldığı Yeşilyurt galibiyetiyle kapatan yeşil-beyazlılar, Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Yalım Şenkaya, ligin ilk yarısında yaşanan olumsuzlukları unuttuklarını belirterek, taraftarlara ikinci yarıda özlenen ve galibiyetler alan bir takım izlettireceklerinin sözünü verdi. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip ilk yarıda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet elde ederek, 14 puan toplayıp, devreyi 11.sırada tamamlamıştı.