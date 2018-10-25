Salihli'nin sultanları 3 maçtır kazanamıyor

Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'a 3-0 yenilerek, 3'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadelede eden ve geride kalan 4 haftada Sarıyer Belediyespor ve Rota Kolejine yenilen Salihli Belediyespor, ligin 4. haftasında deplasmanda İstanbul ekiplerinden Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'un konuğu oldu. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk sette rakibine karşı başa baş mücadele gösteren Yeşil-beyazlı ekip, 1. seti 25-23 kaybedince ev sahibi Yeşilyurt 1-0 öne geçti. 2. seti 25-21 ve 3. seti de 25-16 ev sahibi Yeşilyurt alınca, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf Salihli Belediyespor oldu.

Bu galibiyetle Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt 10 puanla 2. sıraya yükselirken, Salihli Belediyespor ise 1 puanla 11. sırada kaldı.

Öte yandan Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin 5. haftasında Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda Sakarya Gelişim Spor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.