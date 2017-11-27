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27 Kasım 2017 10:11

Salihli’nın sultanları kendi evinde galip

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta grubun güçlü takımlarından Rota Koleji’ni 3-2 yenerek galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı.

Salihli’nın sultanları kendi evinde galip

27 Kasım 2017 10:11


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında Rota Koleji’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve yönetimi ile taraftarlar izledi. Baş Antrenör Bora Şensoy ile Yardımcı Antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetiminde başarılı sonuçlar alan Salihli’nin Sultanları, taraftarlarının desteğiyle ilk seti 25-23 aldı. İkinci sette oyunda dengeyi sağlayan Rota Koleji seti 13-25 alarak durumu 1-1 yaptı. Büyük çekişmenin yaşandığı 3. seti 26-24 alan Yeşil-beyazlılar maçta 2-1 öne geçti. Konuk ekip 4. seti 20-25 alarak maçı uzatma setine taşıdı. Büyük heyecana sahne olan uzatma setini taraftarların müthiş desteğiyle 15-13 alan Salihli Belediyespor, maçı 3-2 kazandı. Kazandıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Baş Antrenör Bora Şensoy, “Aldığımız galibiyeti, bizlere her zaman gönülden destek olan tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum. Salihli Belediyespor, güçlü rakipleri yenerek kalitesini ve farkını göstermektedir” dedi.


Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle grupta 20 puana yükselirken Rota Koleji ise 18 puana ulaştı.




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