Salihli’nin sultanları Rota Koleji’ne hazır

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden ve ligin 9. haftasında Rota Kolejini konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, Baş Antrenör Bora Şensoy ile Yardımcı Antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan yönetiminde belediyespor tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Atatürk Spor Salonu’nda Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşmaya tüm sporseverleri davet eden Baş Antrenör Bora Şensoy, “Bizlere her zaman gönülden destek olan tüm taraftarlarımızı Rota Koleji maçına davet ediyorum” dedi. Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor grupta 18 puanla 4.sırada yer alırken, Rota Koleji ise 17 puanla 5. sırada yer alıyor.