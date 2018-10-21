Salihli'nin sultanları Rota'ya mağlup oldu

haftasında konuk ettiği İzmir ekibi lider Rota Koleji'ne 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu 3.hafta mücadelesinde Salihli Belediyespor, evinde Rota Koleji'ni ağırladı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Rota Koleji 1.seti 18-25 kazanarak, durumu 0-1 yaptı. 2. sette taraftarlarının desteği ile toparlanan yeşil-beyazlılar, 2. seti 25-11 alarak, maçı 1-1'e getirdi. Son derece çekişmeli geçen 3.seti 25-27 konuk ekip kazanınca maçta durum 2-1 oldu. 4. seti 25-23 alan Salihli Belediyespor maçı tie-break setine uzattı. Tie-break setini 15-9 alan konuk ekip Rota Koleji, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.

Karşılaşmayı, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile voleybol severler izledi.