Salihli’nin sultanları sezonu evinde açacak

Ligi B Grubu’nda Manisa’yı temsil edecek olan Salihli Belediyespor, 7 Ekim Pazar günü sezonun ilk haftasında İstanbul ekiplerinden Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek.

Lig fikstürünü değerlendiren Salihli Belediyespor Baş Antrenörü Kürşad Çetin, bu sezon yeşil-beyazlı ekip olarak Manisa’yı Bayanlar Voleybol 1.Ligi’nde tek temsil eden ekip olacaklarını söyledi. Çetin, sezona iyi hazırlanıp ligin ilk haftasında konuk edecekleri Sarıyer Belediyespor’u yenerek, lige galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

B Grubunda Balıkesir DSİ, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Bahçelievler Voleybol, Büyükçekmece Voleybol Akademi, Küçükyalı Y.Spor, Mehmet Erdem Marmara Akademi, Sarıyer Belediyespor, Arkasspor, İzmir Büyükşehir Belediyesor, Karşıyaka, Özateş, Rota Koleji, Gelişimspor ve Salihli Belediyespor yer alırken, 1.devre karşılaşmaları 07 Ekim -23 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2.devre karşılaşmaları 05 Ocak - 23 Mart 2019 tarihleri arasında, yarı final mücadeleleri ve final müsabakaları ise Nisan 2019’da oynanacak.

Yeni sezonda maçlarını Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak olan Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor ligin 1.haftasında Sarıyer Belediyespor’u konuk ederken, 2.haftasında ise deplasmanda Arkasspor’un konuğu olacak. 3.hafta Salihli Belediyespor - Rota Koleji, 4.hafta Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt - Salihli Belediyespor, 5.hafta Salihli Belediyespor - Gelişimspor, 6.hafta İzmir Büyükşehir Belediyesor - Salihli Belediyespor, 7.hafta Salihli Belediyespor - Bahçelievler Voleybol, 8.hafta Balıkesir DSİ - Salihli Belediyespor, 9.hafta Özateş - Salihli Belediyespor, 10.hafta Salihli Belediyespor - Karşıyaka, 11.hafta Mehmet Erdem Marmara Akademi - Salihli Belediyespor, 12.hafta Salihli Belediyespor - Büyükçekmece Voleybol Akademi, 13.hafta Küçükyalı Y.Spor - Salihli Belediyespor