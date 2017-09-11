Salihli’nin sultanları umut verdi

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, 1 Ekim’de başlayacak olan sezon hazırlıklarına Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını ise aynı grupta mücadele edeceği İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynadı. İzmir Büyükşehir Spor Salonu’ndaki maçta üstün bir oyun sergileyen Salihli Belediyespor, rakibine set vermeden 3-0 yenerek, adeta lig öncesi umut verdi. Salihli Belediyespor, setlerde ise 18-25, 23-25 ve 22-25 üstünlük sağladı.

Sezon öncesi hazırlık maçlarının önemli olduğuna değinen Baş Antrenör Bora Şensoy “Hem eksiklerimizi görüyoruz, hem de oyuncular, birbirleri ile uyum sağlıyor” dedi. Hazırlık maçlarına devam edeceklerini belirten Şensoy, Salı günü Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan ile Perşembe günü ise lig ekiplerinden Rota Koleji ile hazırlık maçı oynayacaklarını vurguladı.