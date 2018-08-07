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07 Ağustos 2018 11:37

Salihli’nin sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli’nin sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı

07 Ağustos 2018 11:37

Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.


İlk antrenmanını Fevzi Tüzünalp Parkı’nda Baş Antrenör Kürşad Çetin ve yardımcı antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu, Burak Girişgün ile Kadriye Ateş yönetiminde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, adaptasyon, kuvvet antrenmanı, aerobik ve kros çalışması yaptı.


Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade eden baş antrenör Çetin, antrenmana 5’i altyapıdan olmak üzere toplam 14 sporcunun katıldığını söyledi. Günde çift antrenman yapacaklarını ifade eden Çetin, antrenmanları ise Fevzi Tüzünalp Parkı ile Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceklerini belirtti. İyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona bomba gibi girmek istediklerini dile getiren Çetin, amaçlarının Bayanlar Voleybol 1.Ligi’nde Salihli fırtınası estirmek olacağını vurguladı.


Baş Antrenör Çetin, yeni sezon öncesi tüm kulüplere sakatlıksız bir sezon diledi.




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