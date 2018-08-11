Salihli’nin sultanlarına taraftar morali

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’lu voleybolcular, taraftar desteğiyle moral buldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi’nde bu sezon Manisa’yı tek takım olarak temsil edecek olan Salihli Belediyespor, 7 Ekim Pazar günü başlayacak olan sezon hazırlıklarını Baş Antrenör Kürşad Çetin ve yardımcı antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu, Burak Girişgün ile Kadriye Ateş nezaretinde sürdürüyor. Salihli’nin Sultanlarına Atatürk Spor Salonu’ndaki antrenmanına ise taraftarlar sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Taraftarlar, Salihli’nin sultanlarına yeni sezonda başarılar dileyip, tatlı ikramında bulunup, ayrıca takıma çiçek verdi.

Yeni sezon öncesi Salihli Belediyespor Voleybol Takımına moral ziyaretinde bulunduklarını ifade eden 45.5 Taraftar Derneği Başkanı Yakup Karahan, ziyarette teknik heyet ve voleybolculara sakatlıksız bir sezon dilediklerini söyledi. Salihli’de voleybol kültürünün oluşturulduğunu ifade eden Karahan, “Bu anlamda sezonun ilk haftasında kendi sahasında Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek olan ve voleybolu bizleri sevdiren Salihli Belediyespor Voleybol Takımına zorlu lig öncesinde, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için antrenmanda ziyaret ettik. Kendilerine Sultanlar Ligi ve şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz” dedi.

Baş Antrenör Kürşad Çetin de 45.5 Taraftarlar Derneği üyelerine bu anlamlı moral ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri ziyaret anısına voleybolcular ve teknik heyet ile hatıra fotoğrafı çekildi.