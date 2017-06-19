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19 Haziran 2017 18:00

Salihli’nin sultanlarında kadro şekilleniyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli’nin sultanlarında kadro şekilleniyor

19 Haziran 2017 18:00

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da kadro şekilleniyor.


Baş Antrenörlüğü Bora Şensoy ve yardımcı antrenör Serdar Semerci, istatistik antrenörü Görkem Kazan’ın görev yapacağı yeşil-beyazlı kulüp, dış transferde Antalya Kepez Belediyesi’nden plaj voleybolu milli oyuncusu pasör çaprazı Ceren Atilla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden smaçör Merve Ateş, Karayolları’ndan orta oyuncu Emine Arıcı, Alaşehir Belediyespordan pasör çaprazı Burcu Evin ve libero Merve İzbilir, Arkas Spor’dan smaçör Gizem Tuğrul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden pasör Nida Yazıcıoğlu Uruk’u transfer ederken, iç transferde ise orta oyuncu Rabia Martinoviç Özşahan, smaçör Buket Yılmaz, libero Merve Ateş ile genç smaçör Aleyna Çevik ve genç pasör Kübra Hacıoğlu ile sözleşme yeniledi.


Gerçekleştirdikleri transfer çalışmaları ile lige hazır olduklarını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kadromuzu güçlendirerek emin adımlarla ilerliyoruz. Ligde ses getirecek sonuçlara imza atacağımıza inancımız tam. Kurduğumuz teknik ekip ile oyuncu kadrosuna inanıyor ve güveniyoruz. Salihlimize, voleybol severlere hayırlı olsun” dedi.




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