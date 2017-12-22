Salihli’nin sultanlarında Karşıyaka hazırlığı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu’nda mücadele eden ve üst üste Bahçelievler Voleybol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve THY’ye yenilerek son 3 haftadır galibiyete hasret kalan Salihli Belediyespor, ilk devrenin son haftasında İzmir ekibi Karşıyaka’yı konuk edecek. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma da Yeşil-beyazlı ekip, konuk edeceği Karşıyaka’yı yenerek, hem galibiyet hasretine son vermek, hem de ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. Tüm taraftarları maça davet eden Baş Antrenör Bora Şensoy, amaçlarının Karşıyaka’yı yenerek ilk devreyi 3 puanla kapatmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor grupta 20 puanla 7.sırada yer alırken, rakip ekip Karşıyaka ise 19 puanla 8.sırada yer alıyor.