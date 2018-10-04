Salihli'nin sultanlarında yeni sezon heyecanı

Lig A Grubu'nda mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkacak. Yeşil-beyazlılar, pazar günü saat 12.30'da Atatürk Spor Salonu'nda Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Manisa'yı tek ekip olarak temsil edecek olan Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında konuk edeceği İstanbul ekiplerinden Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Hazırlıkların iyi geçtiğini vurgu yapan Baş Antrenör Çetin, taraftar desteği ile rakibini kendi sahalarında yenerek, lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

Öte yandan Salihli Belediyespor'un yer aldığı Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubu'nda Rota Koleji, Karşıyaka, Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Voleybol, Balıkesir DSİ, Büyükçekmece Voleybol Akademi, Mehmet Erdem Marmara Akademi, Sakarya Gelişimspor, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Özateş ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, Küçükyalı Y. Spor yer alıyor.