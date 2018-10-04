İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihli'nin sultanlarında yeni sezon heyecanı

Türkiye Voleybol Bayanlar 1.

Lig A Grubu'nda mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkacak. Yeşil-beyazlılar, pazar günü saat 12.30'da Atatürk Spor Salonu'nda Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek.


Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Manisa'yı tek ekip olarak temsil edecek olan Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında konuk edeceği İstanbul ekiplerinden Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Hazırlıkların iyi geçtiğini vurgu yapan Baş Antrenör Çetin, taraftar desteği ile rakibini kendi sahalarında yenerek, lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.


Öte yandan Salihli Belediyespor'un yer aldığı Voleybol Bayanlar 1. Lig A Grubu'nda Rota Koleji, Karşıyaka, Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Voleybol, Balıkesir DSİ, Büyükçekmece Voleybol Akademi, Mehmet Erdem Marmara Akademi, Sakarya Gelişimspor, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Özateş ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, Küçükyalı Y. Spor yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.