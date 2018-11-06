Salihli'nin vergi rekortmeni avukat

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2017 yılı vergi ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Salihli'nin vergi rekortmeni 1 milyon TL'den fazla vergi ödeyen Avukat Yunus Fatih Kalkan olurken, kurumlar vergisinin zirvesinde ise Özlem Yem yer aldı.

Salihli'nin vergi rekortmeni, 2017 yılı için 1 milyon 3 bin 979 lira vergi tahakkuk ettirilen Avukat Yunus Fatih Kalkan oldu. İkinci sıra 743 bin 957 lira vergi tahakkuk ettirilen Ahmet Özbaş olurken, 3'üncü sırada ise 666 bin 25 lira vergi tahakkuk ettirilen Mimar-Müteahhit Şefaat Karabulut yer aldı.

Öte yandan Salihli'nin 2017 yılı kurumlar vergisi şampiyonu Özlem Yem oldu. 3 milyon 629 bin 543 lira vergi tahakkuk ettirilerek Özlem Yem Tarım Ürünleri AŞ., Kurumlar vergisi zirvesinde yer alırken, ikinci sırada ise 789 bin 441 lira vergi tahakkuku ile Darmstadt Ekmek ve Unlu Mamuller, 3'üncü sırada ise 637 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Sardes Gıda Sanayi Tarım yer aldı.