Salihli'nin yağmursuyu çilesi bitiyor

Salihli'de çalışmaların devam ettiği Üst Fevzipaşa Caddesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeraltına döşenen devasa büyüklükteki büzlerle yağışların neden olduğu sele ilçenin teslim olmayacağını belirtti. Başkan Kayda, “Büyükşehir ve MASKİ işbirliğiyle Salihli'mizi yıllardır yaşadığı yağmur çilesinden kurtarıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve çalışmalar sırasında bize sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık Salihli'de yağmur suyu çilesi tarih oluyor” dedi.

“Köprülü kavşak ulaşımı rahatlatacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla E96 karayolu üzerine yapılan köprülü kavşak inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, garaj önü ve dörtyol kavşağı üzerinde yükselen 1600 metre uzunluğundaki üst geçidin ölümlü ve maddi hasarlı kazalara son vererek ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Başkan Kayda, Salihli'ye kazandırılan dev yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Modern pazaryerini inceledi

Başkan Kayda, çevre düzenleme çalışmaları devam eden Modern Pazaryerinde incelemelerde bulundu. Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan modern pazaryerinin 500 araçlık kapalı otoparkı ile Salihli'deki otopark sorununa da çözüm getireceğini belirti.