Salihlispor'dan Altınordu Akademiye transfer oldu

Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihlispor'un 2007 doğumlu oyuncusu Bulut Uysal, Altınordu Akademi takımına transfer oldu.

Yıllardır altyapıya verdiği önemle bir çok oyuncuyu profesyonel takımlara kazandıran Salihlispor önemli bir oyuncuyu daha Türk Futboluna kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Genç oyuncu, önümüzdeki günlerde İzmir'e giderek Altınordu altyapısına resmen katılacak ve artık futbol hayatına İzmir'de devam edecek.

Türkkan: “Gururluyuz, mutluyuz”

Salihlispor Altyapı Koordinatörü Abdullah Türkkan, “Oyuncumun ciddi birçok talibi vardı, Ailesi ve oyuncum ile görüştükten sonra tercihimizi Altınordu'dan yana kullandık. Bulut yetenekli ve özel bir oyuncudur. Hikayesi bir Çok oyuncuya ders verecek niteliktedir. Antrenman sahası onun ikinci evi gibiydi. Çok çalıştı, çok emek verdi futbol hayatının bir parçasıydı. Kendi antrenman günlerini bırakın diğer günlerde de gelir antrenmanlara katılmak için kenarda onu antrenmana almam için beklerdi bazen zorla eve gönderirdim ağlaya ağlaya eve giderdi. Allah yolunu açık etsin çok iyi yerlere geleceğinden kuşkumuz yok. Bir çok yetenekli oyuncuyu alt yapımızda barındırıyoruz kısa zamanda onları da Türk Futboluna kazandıracağız.” dedi.

"Çok çalışıyoruz”

“Oyuncularımıza yoğun antrenman programı uyguluyoruz" diyen Türkkan, "Yaş gruplarında oynayan her oyuncumuz resmi lig, özel turnuvalar ve hazırlık maçları dahil ortalama 45-50 arası maç sayısına ulaşıyor. Tek amacımız Türk futboluna hizmet etmek ve Salihli gençliğine ışık olabilmektir. Verdiğimiz emeklerin karşılığı oyuncularımızı iyi yerlerde görmektir. Onları mutlu görmek en büyük başarımızdır.” şeklinde konuştu.

Yetenekli oyuncu Uysal ise, “Üzerimde büyük emeği olan Abdullah Türkkan hocama her zaman yanımda olduğu için, desteğini hiçbir zaman esirgemediği için, yeteneğimi keşfetmemi sağladığı için, yol gösterip geleceğime ışık tuttuğu için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca okul takımı hocam Mehmet Karakuş'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizleri asla unutmayacağım üzerimde hakkınız çok.” dedi.