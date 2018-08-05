Salihli’ye 25 milyonluk yatırı

Öte yandan MASKİ tarafında başlatılan 154 Mahalle Projesi kapsamında da sağlıksız altyapılar yenileniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapmış olduğu yağmursuyu hattı yatırımları ile yılların sıkıntılarına son veriyor. Bu çalışmalardan biri de Salihli ilçe merkezinde yürütülüyor. 25 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen 25 kilometrelik yağmursuyu hattı çalışmasında menfez imalatlarında sona yaklaşıldı. Dev projede, kısa süre içerisinde açık kanal imalatlarına başlanacak. Fevzipaşa Caddesi ve sanayi sitesinde devam eden çalışmaları Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ile birlikte inceledi. Kayda ve Aslay’a, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca da eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Salihli’nin yıllardan beri kanayan yarası olan yağmursuyu taşkınlarına son vermek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde 17 ilçede büyük yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Salihli’de yağmur suyu sıkıntısının biteceğini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, çalışmalar sırasında vatandaşların gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür etti. Başkan Kayda, “İlçe merkezinde menfez imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Hemşerilerimiz yağışlı havalarda yaşadıkları sıkıntıları çok iyi hatırlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Salihlili hemşerilerine verdiği sözü yerine getiriyor. Çalışmalar tamamlanınca artık yağışlı havalar ilçe merkezimizde ikamet eden hemşerilerimiz için sıkıntı yaratmayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öte yandan MASKİ tarafından 154 Mahalle Projesi kapsamı tarafından il genelinde başlatılan altyapı çalışmalarına devam edliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan proje kapsamında Demirci’nin Ahmetler, Ayvaalanı ve Azizbey mahallelerinde başlayan foseptik imalatları tamamlandı. Minnetler Mahallesi’nde de foseptik imalatına başlayan ekipler, mahalleleri atıksu kaynaklı çevre kirliliğinden kurtarıyor. İlçe merkezleri ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde atıksu arıtma tesisleri, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise inşa edilen foseptiklerle evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçiliyor. Sızdırmazlık özelliğine sahip fosseptiklerde biriken atıksular vidanjör yardımı ile en yakın atıksu arıtma tesisine taşınıp, bertaraf edilecek.

Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Manisalı vatandaşların dere taşkınlarından kaynaklı sorunlarını ortadan kaldırmak adına yoğun dere temizlik mesaisini sürdürüyor. MASKİ ekipleri bu amaçla, Alaşehir ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde de 2 kilometre uzunluğundaki dere temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında, yağışlı havalarda bölgede yaşanan taşkınların ve beraberinde oluşturduğu sıkıntıların önüne geçilecek.