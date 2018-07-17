Salihli’ye bu sezon 97 kilometre asfalt atılacak

Bu kapsamda Salihli ilçesinde de Kızılavlu ile Akören Mahalleleri arasındaki bağlantı yolu asfaltlanıyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, asfalt ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Daire Başkanı Fevzi Demir, 2018 asfalt sezonu içerisinde Salihli’ye 97 kilometre asfalt atılacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Kızılavlu ile Akören mahalleleri arasındaki yolu asfaltlamaya başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Kızılavlu Mahalle Muhtarı Emin Gülyüz, Akören Mahalle Muhtarı Hasan Beler ile birlikte asfalt ekibini ziyaret ederek; çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"İlçe halkımıza hayırlı olsun"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, geride kalan 4 yıllık süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibiyle birlikte ilçeye kazandırılan hizmetleri anlattı. Salihli için rüya denilebilecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kızılavlu ile Akören mahallesi arasındaki bağlantı yolunun asfalt çalışmalarındayız. Mahallelerimizin Salihli ile arasındaki mesafe bu çalışmayla 6 kilometre civarında kısalıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sadece Salihli’ye 97 kilometre yol yapılacak. Bugüne kadar çok ciddi yol çalışmaları yaptık. Salihli halkının Cengiz Ergün’e verdiği desteği; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün fazlasıyla Salihli’ye verdi. Muhtarlarımız yapılan işlerden çok memnun. Uzun süreden beri bu güzergâhın yapılmasını bekliyorlardı. İlçe halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

"Yıl sonunda 400 kilometre asfalt atmış olacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Kızılavlu ve Akören arasındaki bu yolda geçtiğimiz yıl gerekli iyileştirmeleri yapmıştık. Yolun temelinde çalışma yaparak, zeminin oturmasını bekledik. Şimdi de ekiplerimizle birlikte asfalt atımındayız. Salihli’de bugüne kadar mahalle yollarımızda 312 kilometrelik asfalt çalışması yaptık. Bu yıl da 97 kilometre asfalt atmayı planlıyoruz. El ele Salihli’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Salihli’de görev yetki ve sorumluluğumuzda olan 500 kilometre yol ağımız var. Sene sonu 400 kilometreyi tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımız yolu kazasız belasız kullansınlar. Yolların yapımı konusunda desteğini bizden esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yol yapım çalışmaları esnasında duygularını ifade eden Kızılavlu Mahalle Muhtarı Emin Gülyüz ve Akören Mahalle Muhtarı Hasan Beler, yıllardır mahallelerinin beklediği hizmetlerin bir bir hayata geçtiğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Salihli Belediyesi’ne teşekkür etti.