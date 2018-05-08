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08 Mayıs 2018 16:45

Salihli’ye yeni adliye binası yapılacak

Manisa’nın Salihli ilççesine yeni bir adliye binasının yapılması için Caferbey Mahallesi’ndeki 19 dönüm alan, belediye meclis kararı ile Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi.

Salihli’ye yeni adliye binası yapılacak

08 Mayıs 2018 16:45


Kurtuluş Mahallesi’nde 1956 yılında hizmete giren Salihli C Tipi Cezaevi, Aralık 2016 yılında yıkıldı. Adalet Bakanlığına ait yıkılan cezaevinin toplam 9 bin 865 m2’lik alan Salihli Belediyesine tahsis edildi. Adalet Bakanlığı da bunun karşılığında mülkiyeti Salihli Belediyesine ait Caferbey Mahallesi’ndeki toplam 19 bin metrekare alana yeni Adliye Binası yapılmak üzere tahsis edilmesi talebinde bulundu. Salihli Belediye meclisi de Mayıs ayı toplantısının 2. oturumunu Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirerek, bu talebi ele aldı. Mülkiyeti Belediyeye ait Caferbey Mahallesi’nde bulunan 3 adet taşınmaz üzerine Adliye Binası yapılması için Adalet Bakanlığına tahsis edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.


Toplantı da ayrıca Salihli Belediyesi Personel Ltd.Şti.’nin Salihli Belediyesi Personel Anonim Şirketine dönüştürülmesi ve sermaye artırımı talebi görüşüldü. Talep, MHP grubunun kabul, CHP ve AK Parti Grubunun çekimser oyu kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edildi.




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