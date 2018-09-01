Salihli’ye yeni kaymakam

İçişleri Bakanlığının, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Kararnameyle Kaymakamlığına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç atanırken, 2 yıldan bu yana Salihli Kaymakamı olarak görev yapan Turgut Çelenkoğlu ise Muğla Vali Yardımcılığına atandı.

Levent Kılıç kimdir?

1966 yılında Çorum’da doğan Kılıç, ilk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç, 1990 - 1994 yılları arasında Amasya Kaymakam Adayı olarak görevine başladı ve sırasıyla 1994 - 1997 Kastamonu’nun Küre ilçesi, 1997 - 2002 Erzurum Narman Kaymakamı olarak görev yaptı. 2002 - 2003 yılları arası ise Osmaniye Vali yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 - 2005 yılları arası Yozgat Sarıkaya kaymakamlığı görevini yaparken, 2005 - 2010 yılları arası İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atandı. 2010 - 2014 yılları arasında ise Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine atandı. 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Salihli Kaymakamlığına atanan Kaymakam Levent Kılıç, kısa bir süre sonra Salihli’ye gelip yeni görevine başlayacak.