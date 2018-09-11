Salihli'ye yeni nesil içme suyu dezenfeksiyon sistemi

MASKİ Genel Müdürlüğü, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulayan öncü idarelerden biri konumunda bulunuyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçe merkezinde de 535 bin TL yatırımla tuzdan klor elde edilmesini sağlayan jeneratör sistemi kuruldu. Sıvı klor ilavesi yerine sofra tuzundan elde edilen hipoklorit ve ozon kullanılarak çalışan sistem sayesinde dezenfeksiyon sağlanıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde daha sağlıklı içme suyu sistemleri için her açıdan çalıştıklarını ifade ederek, “Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kurumumuza entegre eden öncü bir idareyiz. 17 ilçeye hizmet etmek için tüm birimlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sıvı klor kullanmak yerine artık sofra tuzundan klor üretilen sistemler yaygınlaşıyor. Biz de hanelerimize ulaşan suyun kalitesini daha da arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salihli ilçemize hayırlı olsun” dedi.