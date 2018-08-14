Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 10:35

Salihli’ye yeni semt pazaryeri

Salihli Belediyesi, Kurtuluş Mahallesi’ndeki yıkılan tarihi cezaevinin bulunduğu alana modern ve kapalı semt pazarı yapacak.

Salihli’ye yeni semt pazaryeri

14 Ağustos 2018 10:35


Salihli’nin 4. semt pazarı Kurtuluş Mahallesi’ndeki tarihi cezaevinin bulunduğu alana yapılacak. Salihli Belediyesi tarafından 3 bin 150 metrekare büyüklüğündeki alana yapılacak olan Kurtuluş Yeni Semt Pazar Yerinin 2 bin 400 metrekare kapalı alanı olacak. Yürüyüş alanı, hizmet binası ile kafeteryanın yer alacağı pazar yeri ihalesi ise 11 Eylül tarihinde yapılacak.


Kurtuluş Yeni Semt Pazar Yerinde 15 balık tezgahı olmak üzere toplam 152 tezgah yer alacak. Pazar yerinin tüm yapım maliyetleri ve çevre düzenlemesi Salihli Belediyesi tarafından karşılanırken, pazar yeri inşaatının ise 2018 yılı içerinde tamamlanarak faaliyete gireceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç