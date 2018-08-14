Salihli’ye yeni semt pazaryeri

Salihli’nin 4. semt pazarı Kurtuluş Mahallesi’ndeki tarihi cezaevinin bulunduğu alana yapılacak. Salihli Belediyesi tarafından 3 bin 150 metrekare büyüklüğündeki alana yapılacak olan Kurtuluş Yeni Semt Pazar Yerinin 2 bin 400 metrekare kapalı alanı olacak. Yürüyüş alanı, hizmet binası ile kafeteryanın yer alacağı pazar yeri ihalesi ise 11 Eylül tarihinde yapılacak.

Kurtuluş Yeni Semt Pazar Yerinde 15 balık tezgahı olmak üzere toplam 152 tezgah yer alacak. Pazar yerinin tüm yapım maliyetleri ve çevre düzenlemesi Salihli Belediyesi tarafından karşılanırken, pazar yeri inşaatının ise 2018 yılı içerinde tamamlanarak faaliyete gireceği bildirildi.