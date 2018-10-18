Salihli'ye zeytin çarşısı kazandırılacak

Salihli Ticaret Borsası tarafından hazırlanan ve ilçeye kazandırılması planlanan 'Zeytin Çarşısı Projesi' dosyasını Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e teslim eden Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, amaçlarının Salihli'ye zeytin çarşısı kazandırmak olduğunu söyledi.

Salihli'nin zeytin ve zeytinyağında marka kent olması için yapılması gerekenleri düşünmek zorunda olduklarını ifade eden Aksoy, “İlçemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi önemli miktarlara ulaşmakta olup, bölgemiz ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında etkili bir konuma gelmiştir. Bilinçli ve kaliteli üretim sistemi ile verimimizi daha da artabilir, stratejik çalışmalarla bölgemiz zeytininde markalaşabilir ve üreticimizin ürünlerini değerinde satmasını sağlayabiliriz. Bölgemizde yetişen ürünlerimizin kalitesinin arttırılması ve Salihli'yi zeytin ve zeytinyağında marka kent olması için yapılması gerekenleri düşünmek zorundayız. İlçemizde bir zeytin çarşısının olmaması nedeniyle üreticilerimiz zeytinlerini pazarlamakta sıkıntı yaşamaktadır. Amacımız Salihli'ye bir zeytin çarşısı kazandırmaktır. Bunun içinde çalışmalarımız sürecektir. Bu süreçte yetkililerden destek bekliyoruz.” dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Salihli'ye gelen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile birlikte Salihlide tarımsal üretimdeki gelişmeleri yakından inceledi. Vali Güvençer ve beraberindeki heyet Lider Tarım'ın Jeotermal ısı ile üretilen muz üretim serası ile Sardes Besi ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin zeytin bahçelerindeki zeytin hasadı süreçlerinde ve zeytinyağı üretimindeki gelişmeleri inceledi.