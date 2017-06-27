Salihli’yi su baskınlarından kurtaracak çalışma yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği projelerle yılların sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, Salihli ilçe merkezininyoğun yağışlarda ortaya çıkan taşkın sıkıntısına son verecek yağmursuyu hattı çalışmalarınabaşladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yatırım ile ilçe merkezine 25 kilometre hat döşenecek. 25 milyon TL yatırım bütçesi ile yapılan çalışmayı Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya ile birlikte inceledi. Aslay, sahadaki incelemenin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi. Hattın geçeceği güzergahlar değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.

Taşkın manzaraları son bulacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Salihli ilçe merkezinde yağışlı havalarda ortaya çıkan manzaraların bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün Salihlililere söz verdiği yağmursuyu hattı projemize start verdik. Ekiplerimizle birlikte sahaya inerek çalışmanın gidişatını inceledik. Salihli ilçe merkezinde yağışlı havalarda ortaya çıkan su taşkını manzaraları tarihe karışacak” açıklamasını yaptı.

“Sokaklarımız, caddelerimiz göle dönüyordu”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, ilçelerine kazandırmak için söz verdiği yağmursuyu hattı projesinde çalışmaların başladığını söyleterek, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Salihli için çok önemli bir proje hayata geçiyor. Sokaklarımız, caddelerimiz göle dönüyordu. Artık bu duruma bir son verilecek. Yerin altına yapılan yatırımı kimse görmez ama Başkanımız Cengiz Ergün, hemşerilerimiz için yerin altına 25 milyon TL bedelinde bir yatırım yapıyor. Hayırlı olsun” dedi.