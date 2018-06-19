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19 Haziran 2018 11:39

Saman yüklü tır yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda yangın çıktı.

Saman yüklü tır yandı

19 Haziran 2018 11:39


Yangın, 03.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman Ayrancı yönetimindeki 42 DFY 03 damper ve 42 YZ 461 dorse plakalı saman yüklü tırın kasasında bulunan samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını görev vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Tırda bulunan 250 balya saman yandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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