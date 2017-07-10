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10 Temmuz 2017 17:16

Şamar’ın kanalizasyon sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Şamar Mahallesinde gerçekleştirdiği kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturdu.

Şamar’ın kanalizasyon sorunu çözüldü

10 Temmuz 2017 17:16


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı eksikliklerini tek tek tespit ederek geliştirdiği projelerle sorunlara çözüm üretiyor. Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesinden gelen talep sonrasında harekete geçen MASKİ ekipleri, mahallede ek kanalizasyon hattı döşeme işi gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hızla tamamlanan çalışmayla, mahallenin kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerindeki altyapı ihtiyacı giderildi.


Şamar Mahalle Muhtarı Mehmet Kara, “Mahallemizin bazı kısımlarında kanalizasyon hattı bulunmadığı için sıkıntılar yaşanıyordu. MASKİ’ye başvurduk ve sorunumuzu ilettik. Sağolsunlar ekipler gelip hattımızı döşedi. Çok şükür, artık kanalizasyon konusunda hiçbir sıkıntımız kalmadı. MASKİ tarafından mahallemize bir de yeni sondaj kuyusu açıldı. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun. Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a da çok teşekkür ederiz. Büyükşehir ne ihtiyacımız varsa bir bir gideriyor” dedi.




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