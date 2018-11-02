Şampiyon boksörden Yunusemre'ye ziyaret

Muğla'da gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak Manisa'yı gururlandıran Deniz Güngör, Yunusemre Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor'un da destekleriyle Muğla'da Datça Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'na katılarak +91 kategorisinde birinci olan Deniz Güngör'ün başarısı Manisa'da büyük sevinç uyandırdı. Şampiyon boksör, Muğla dönüşü Yunusemre Belediyesi'ni ziyaret ederek Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ile bir araya geldi. Güngör, Muğla'da Manisa'yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtirken, Yunusemre Belediyesi'nin kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar da Deniz Güngör'ü kutlayarak günün anısına hediye takdim etti.