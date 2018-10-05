Şampiyon judocular sevincini Başkan Kayda ile paylaştı

Minikler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kerimenur İşbecer Türkiye Şampiyonu olurken, Bengü Yılmaz kendi kategorisinde Türkiye 3.'sü ve Hasan Dibek kendi kategorisinde Türkiye 5.'si oldu. Balkan Şampiyonasında kendi kategorilerinde mücadele eden Kerimenur İşbecer Minikler Balkan Şampiyonu, Aysun Ağdeve Yıldızlar Balkan Şampiyonu, Ceren Kanyılmaz Ümitler Balkan 2.'si ve Hilal Öztürk Ümitler Balkan 2.'si oldu. Ayrıca Ümitler Balkan 2.'si Hilal Öztürk Ümitler Avrupa Takım Şampiyonasında Avrupa 3. Oldu.

Antrenörler Oktay Ayaz, Namet Gülmez ve Yasemin Gezer'in eşlik ettiği ziyarette sporcular Başkan Kayda ile başarı hikayelerini paylaştı.

Ziyaretlerinden dolayı Belediyesporlu Judoculara teşekkür eden Başkan Kayda, “Her gittiğiniz turnuvada bizleri başarılarla temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi ve antrenörleriniz Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz, Namet Gülmez ve Yasemin Gezer'i tebrik ediyorum” dedi.