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24 Mayıs 2018 14:52

Şampiyon koşucu Bayram’dan 2 günde 2 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Bozcaada ve İzmir’de katıldığı yarışmalarda iki günde 2 madalya kazanarak Manisa’da gurur yaşattı.

Şampiyon koşucu Bayram’dan 2 günde 2 madalya

24 Mayıs 2018 14:52


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları farklı branşlarda katıldıkları yarışmalarda Manisa’yı başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da son olarak şampiyon atlet Ahmet Bayram Bozcaada’da yapılan Bozcaada Yarı Maratonu genel klasmanda 6’ıncı, 40-44 yaş grubunda ise 1’inci oldu.


Başarılı sporcu Ahmet Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Yol Koşusunda genel klasmanda 9’uncu, 40-44 yaş grubunda ise 1’inci oldu.


Kendisine bu imkanları sağladığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile yönetim kuruluna teşekkür eden Bayram, "Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olduğum için çok şanslıyım. Başarılı olabilmemiz için ne gerekiyorsa yapılıyor. Bize de çok çalışıp başarılı olmak düşüyor. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ahmet Bayram’ın atletizm branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarıyla temsil ettiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, “Şampiyon atletimiz Ahmet Bayram, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle, kazandığı kupa ve madalyalarla örnek bir sporcumuz. İki günde 2 birincilik derecesi elde ederek yine kulübümüzün adını başarıyla duyurdu. Madalya avcısı sporcumuzu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi adına tebrik ediyorum. Ahmet Bayram’ın bundan sonra katılacağı yarışmalarda da Manisa’mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyuracağına inanıyoruz” diye konuştu.




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