Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik’e teşekkür

Manisa’da düzenlenen il geneli Tenis Şampiyonasında birinci olan Manisa Anadolu Lisesi öğrencileri Volkan Dündar, Hüseyin Genç, Bahri Kılıç, Enes Vatansever okullarına tenis kortu yaparak şampiyon olmalarında büyük katkısı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’da düzenlenen il geneli Tenis Şampiyonasında birinci olan Manisa Anadolu Lisesi öğrencileri Volkan Dündar, Hüseyin Genç, Bahri Kılıç, Enes Vatansever’i kabul etti.

Ziyarette Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Okul Müdürü Orhan Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Recep Gül ve Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Çakır da hazır bulundu. Öğrenciler Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik´in katkılarıyla okula yapılan tenis kortu sayesinde şampiyonluğu ulaştı. Öğrenciler de şampiyonluğu Başkan Çelik’e armağan ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve öğrenciler Başkan Çelik’e eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.