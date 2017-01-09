Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 17:17

Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik’e teşekkür

Şampiyon tenisçilerden Başkan Çelik’e teşekkür

09 Ocak 2017 17:17

Manisa’da düzenlenen il geneli Tenis Şampiyonasında birinci olan Manisa Anadolu Lisesi öğrencileri Volkan Dündar, Hüseyin Genç, Bahri Kılıç, Enes Vatansever okullarına tenis kortu yaparak şampiyon olmalarında büyük katkısı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek teşekkür etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’da düzenlenen il geneli Tenis Şampiyonasında birinci olan Manisa Anadolu Lisesi öğrencileri Volkan Dündar, Hüseyin Genç, Bahri Kılıç, Enes Vatansever’i kabul etti.
Ziyarette Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Okul Müdürü Orhan Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Recep Gül ve Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Çakır da hazır bulundu. Öğrenciler Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik´in katkılarıyla okula yapılan tenis kortu sayesinde şampiyonluğu ulaştı. Öğrenciler de şampiyonluğu Başkan Çelik’e armağan ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve öğrenciler Başkan Çelik’e eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç