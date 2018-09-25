Sanat güneşi muhteşem bir konserle anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Klasik Türk Müziği'nin en büyük isimlerinden biri olan Zeki Müren için anma konseri düzenledi. Manisalı sanatseverlerin yoğun katılım sağladığı anma gecesinde sanat güneşinin birbirinden güzel eserleri seslendirilirken, koro ve orkestra performansı ile ayakta alkışlandı.

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, şair ve 'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren için Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı anma programı düzenledi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, sivil toplum kuruluşları, yetkili müdürler ile çok sayıda sanatsever katıldı. Programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'le özdeşleşen, dillere pelesenk olmuş birçok beste ve güfteye yeniden hayat verdi. Konservatuvar şefi Aylin Eralp'in yönettiği programda, ‘Manolyam', ‘Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin', ‘Eskimeyen Dost', ‘Böyle Ayrılık Olmaz', ‘Bahçevan' gibi eserler seslendirildi.

Programda Zeki Müren'in hayatından kesitlerin sunulduğu sinevizyon gösterisi de gerçekleştirilirken, koro üyelerinin de Zeki Müren ve Bahçevan'ı canlandırması hoş görüntüler yaşattı. Programda seslendirilen eserlere, salonu dolduran yüzlerce sanatsever eşlik ederek, geceye renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, koro ve solo parçalardan oluşan konser sonunda ayakta alkışlandı. Konser sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, konservatuar üyelerini temsilen Konservatuar Şefi Aylin Eralp'e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Konser sonunda protokol üyeleri konservatuar üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.