Sanatseverler tek çatı altında buluştu

Çeşitli sanat dallarına gönül vermiş sanatçılar Manisa’nın Salihli ilçesinde bir araya gelerek Salihli Sardes Kültür Sanat Topluluğu adı altında birleşti. Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Yrd. Doç. Dr. Rasim Aşın, Sosyal Hizmetler Uzmanı şair, yazar Alim Yavuz, basın ve halkla ilişkiler görevlisi Gülgün Yalvaç, tiyatro oyuncusu Adnan Sungur, fotoğraf sanatçısı Hüseyin Aşan, Sinema Kulübü Başkanı İsmail Hakkı Aslan, Salihli Turizm Derneği Başkanı tarihçi Mehmet Şahin, şair-ressam Yusuf Çağlar ve şair Hasan Ulaş öncülüğünde kurulan ve sanat edebiyat dünyasından pek çok ismin destek verdiği Sardes Kültür Sanat Topluluğu, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sanatsal dinamiklerle diyalog kurup, sanatsal birikime katkı sunacak. Topluluk bu amaçla bünyesinde kafe, kitapevi, kütüphane, sergi salonu, kurs ve etkinlik atölyelerini içeren bir kültür sanat merkezi açacak. Yayıncılık planlaması da yapan topluluk, Artemis Kültür Sanat Edebiyat adında bir ulusal ve Sardes Kültür Sanat Edebiyat adında bir de yerel olmak üzere iki farklı kimlik ve nitelikte kültür sanat edebiyat dergisini yayın hayatına kazandırmak istiyor. Bir süre sonra internet dergileri basılı süreli yayına dönüştürecek olan topluluk, kitap basımı için editöryal hizmetler de vermeyi planlıyor. Tiyatro oyunları, konserler, resim heykel seramik sergileri, konferans ve söyleşi programları, sinema, fotoğraf ve tiyatro sanatı atölye çalışmaları, imza günleri, şiir akşamlarının yer alacağı ve Salihli dışından da sanatçı konukların ağırlanacağı etkinliklerin bir festival havasında geçmesi planlanıyor.

Yrd. Doç.Dr. Rasim Aşın koordinatörlüğünde ilki 2016 Haziran ayında, ikincisi 2017 temmuz ayında düzenlenen Dionysos Tiyatro Şenliği ve eğitim kampının yanı sıra geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılı içinde Sardes Dionysos Çocuk Tiyatrosu Şenliği de gerçekleştirildi. Tiyatronun doğduğu topraklar olarak kabul edilen antik Sardes kentinde yapılan, yurt içi ve yurt dışından pek çok tiyatro grubu ve sanatçısının katıldığı, tiyatro oyunlarının sergilendiği ve tiyatro eğitiminin verildiği bu şenlikler bölge ekonomisi ve turizmine büyük katkılar sağlıyor. Sardes Kültür Sanat Topluluğu’nun desteklediği önemli etkinliklerden biri olan Dionysos Tiyatro Şenliği’nin üçüncüsü önümüzdeki yıl haziran ayında hayata geçirilecek.