Sanayi kavşağında kaza; 3 yaralı

Olay saat 23.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen biliye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İbrahim Sağlam idaresindeki 35 AE 2592 plakalı araç, ayakkabıcılar sitesi istikametinden sanayi sitesi istikametine geçmek isteyen 45 T xxxx plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 AE 2592 plakalı araç içerisinde bulunan Fadime Sağlam, Dilek Sağlam ve Serkan Sağlam yaralanırken, 45 T xxxx plakalı araç ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.