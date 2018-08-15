Sanayicilerden başkan çerçi’ye teşekkür

Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Her kesimden vatandaşa eşit hizmet götüren Yunusemre Belediyesi, vatandaşların takdirini kazanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Sanayi Bölgesi’nde 14 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Başkanı Ramazan Yıldız ve yönetimi yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ziyaretine gittiler. Ziyarette AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen de bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ihtiyaçlar dâhilinde ilçede çalışmaların devam ettiğini belirterek; “AK Parti Manisa Milletvekilimiz Av. İsmail Bilen ile birlikte Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Başkanı Ramazan Yıldız ve yönetimini belediyemizde ağırladık. Muradiye Sanayi Bölgesinde Yunusemre Belediyesi olarak yaptığımız asfalt çalışması nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Nazik ziyaretleri için asıl ben teşekkür ederim. Yunusemre genelinde nerde ne eksik varsa yetişmeye çalışıyoruz. Bunun halkımız tarafından görülüp takdir edilmesi bizim motivasyon kaynağımız” dedi.