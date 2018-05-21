Sancaklıiğdecik Şehzadeler’in iftarında buluştu

Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek iftarını açan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıiğdecik Mahallesinde Tecim ailesinin sponsorluğunda kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Sancaklıiğdecik Mahalle Meydanında düzenlenen iftar programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Kavas, Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar saati öncesinde vatandaşlara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıiğdecik Mahallemizde kurulan iftar soframıza sponsor olan değerli Tecim ailesine çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etisin inşallah. Rabbim tüm hayırseverlerimizin hayırlarını kabul etsin. Şehzadeler Belediyesi olarak seçildiğimiz günden beri sizlere hizmet etmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Sancaklıiğdecik Mahallemizde yol yapımları, yeşil alanlar, camimizin ve okulumuzun ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılıyoruz. Ova yolları ile ilgili Manisa tarihinde yapılmayan bir hizmeti gerçekleştirdik. Bugüne kadar 3 bin 500 kilometre malzemeli malzemesiz ova yolu bakımını yaptık. Bu bölgede yaşayan üreticilerimize hitap eden ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan Kiraz Pazarını ilçemize kazandırdık. Şüphesiz ki siz halkımız için daha fazla yapacaklarımız da var. Bunun içinde var gücümüzle imkanlarımız ölçüsünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İftar sonrasında meydanda bulunan sahnede çocuklar için yapılan çocuk oyun gösterilerine Sancaklıiğdecikli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.