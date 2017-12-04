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04 Aralık 2017 18:19

Sarıçalı’da dere temizlik çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesinde dere temizlik çalışmasına başladı.

Sarıçalı’da dere temizlik çalışmaları başladı

04 Aralık 2017 18:19


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı derelerdeki temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi’ndeki derede bakım, temizlik ve genişletme çalışmalarını başlattı. Mahallede toplamda 400 metrelik alanda yapılan temizlik çalışma ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek. Dere temizlik çalışmasının ardından derenin yol geçiş noktası yaya ve araçlar için sağlıklı hale getirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce yapılan menfez imalatıyla birlikte başlanılan dere temizliği tamamlandığında, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlanacak. Çalışmalar sonrası bilgi veren Sarıçalı Mahalle Muhtarı Ünal Adeş, “Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şiddetli yağışlardan dolayı mahallemizde bulunan dereden su taşkınları meydana geliyordu. Son yağmurlarda mahallemiz komple su içinde kalmıştı. Mahallemizin anayola bağlantı girişi kullanılamaz hale gelmişti. MASKİ’ye mağduriyetimizi bildirdik. MASKİ ekipleri mahallemizde güneş doğmadan çalışmalarına başladı. Artık yağmur ne kadar yağarsa yağsın mahallemizi su basmayacak" dedi.




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