Sarıçam’da 5. geleneksel hayır yemeği

geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

Saruhanlı İlçesine bağlı Sarıçam mahallesinde bu yıl beşincisi düzenlenen geleneksel hayır yemeği Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla birlik ve beraberlik ortamında yapıldı. Sarıçam’a gelişinde Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Yaralı, alanı dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı, anneler günü nedeniyle programdaki kadınlara karanfil dağıttı. Daha sonra yemeğe geçen Yaralı, “Birlik ve beraberliğimizin timsali olan hayır yemeğinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu yöreden göç etmiş vatandaşlarımız hayır yemekleri vasıtasıyla doğduğu topraklara dönüyor ve burada eş, dost ve akrabalarıyla bir araya gelip özlem gidererek güzel bir gün geçiriyor. Bu doğrultuda birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Hayır yemeği geleneklerimizin bozulmadan bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Bugün ayrıca 13 Mayıs Anneler günü, bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Sevginin ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz bizim baş tacımız. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bizler evlat olarak annelerimize karşı olan vazifelerimizi tam anlamıyla yerine getirmeliyiz. Öte yandan 16 Mayıs’ta 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılayacağız. Bu vesile ile milletimizin Ramazan ayının mübarek ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yaralı, konuşmasının ardından Manisa’dan bisikletle Sarıçam’a gelen Manisa Bisiklet Derneği tarafından hazırlanan plaketi dernek adına Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu’na takdim etti. Yaralı, daha sonra alanda kurulu bulunan Kızılay kan bağışı aracındaki görevlileri de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alıp, Sarıçam’dan ayrıldı.

Programa Başkan Yaralı’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ve Alp Serdar Tuğsal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar, Belediye Meclisi Üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.